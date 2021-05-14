ЧПЗона X

Из-за конфликта с возлюбленной минчанин повредил несколько автомобилей

Настоящая драма разыгралась между молодым человеком и его возлюбленной на фоне веселого застолья. В порыве гнева парень запрыгнул на авто и двумя ногами ударил в лобовое стекло чужой машины.

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