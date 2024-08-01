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Из-за пьяной могилевчанки в ДТП погибли ее муж с сыном и 18-летний пассажир встречного авто - подробности рассказали в СК
В Следственном комитете Беларуси рассказали подробности жуткой аварии под Могилевом, в результате которой погибли 3 человека, в том числе 5-летний ребенок. Напомним, события произошли 13 июля. Проезжая недалеко от деревни Фойно, 43-летняя женщина за рулем Volkswagen пошла на обгон попутной фуры, но, возвращаясь обратно в свою полосу на высокой скорости, потеряла контроль над управлением и врезалась во встречный автомобиль Audi. Момент удара попал на камеру видеорегистратора.
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