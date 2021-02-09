Из заснеженных дорог Минск погрузился в 10-балльные пробки

Снегопад стал главным ньюсмейкром этого утра - наиболее сложной ситуация оказалась в столице. Многие сегодня опоздали на работу - из-за ДТП на некоторых участках даже пришлось менять маршруты общественного транспорта, аварии под контактной сетью временно парализовали движение троллейбусов.

Пробки были не только в центре - многокилометровые заторы на МКАД и развязках. Владимир Королев весь день следит за дорожной обстановкой.

Этим утром многие водители пожалели о том, что не оставили свои автомобили дома. Из заснеженных дорог город погрузился в 10-балльные пробки. В Минске и других городах введен план "Погода".

С самого утра многокилометровые заторы на МКАД, а также на развязках и подъездах к кольцевой. Мелкие аварии тормозят движение, вызывая еще большие заторы. С 6 утра в столице ГАИ ввела план "Погода", аналогичные мероприятия действуют в Минской и Гомельской областях.

На расчистку только в Минске задействованы 830 единиц спецтехники, из них 140 самосвалов. Колонны работают без остановки. В первую очередь расчищают основные магистрали и каркасные улицы. Дорожники просят не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Общественный транспорт сегодня также испытывал трудности в работе - ситуацию усугубляло не только состояние дорог, но и аварии. Из-за ДТП были временно остановлены более десятка троллейбусных маршрутов. Задержка составляла до 40 минут. Некоторые маршруты пустили в обход места заторов.