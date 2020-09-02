Избежать трагического исхода в Пинске помог пожарный извещатель

Система сработала на смог и оповестила вахтера общежития, в котором произошло ЧП. Из окна строения на 5 этаже шел дым. К месту инцидента прибыли бойцы МЧС. Из здания спасатели эвакуировали 4 взрослых и 2 детей. Обошлось без пострадавших. Сообщается, что пламя уничтожило постельные принадлежности и мебель. Предварительной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении.