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Излишняя доверчивость вогнала жительницу Смолевичского района в большие долги
Следователи Минского района разбираются в обстоятельствах кибермошенничества - возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, больше месяца назад 51-летней женщине позвонили с неизвестного номера в Viber. Некто на другом конце линии представился сотрудником банка и сообщил, что якобы от ее имени мошенники пытаются оформить несколько кредитов. А после уже настоящие киберпреступники убедили свою жертву взять реальный кредит под предлогом того, что это обезопасит клиентку от долга перед банком. Доверчивая женщина отправилась в столицу, где в разных банках оформила сразу три кредита на общую сумму - без малого 16 тысяч рублей. Все это время злоумышленники поддерживали связь с потерпевшей.
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