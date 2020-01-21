К 13 годам колонии приговорили 23-летнюю жительницу Витебска за убийство ребенка

Закрыла рот рукой на несколько минут, хотела создать себе алиби. В Витебске вынесли вердикт в отношении 23-летней местной жительницы, которая задушила своего двухлетнего сына. Приговор - 13 лет колонии общего режима. Напомним, утром 27 мая прошлого года женщина обратилась в милицию с заявлением, что ее двухлетний сын пропал в парке. Но после изучения видео с камер наблюдения выяснилось, что мать соврала. Было установлено, что в парке она была одна. Специалисты осмотрели дом и прилегающую территорию. Ребенка нашли мертвым. Труп мальчика был спрятан в нише дивана в гараже.



Во время следствия мать дала признательные показания. Она рассказала, что ребенок несколько дней болел и плакал. Это якобы не нравилось ее сожителю. Поэтому мать закрыла сыну рот рукой, а когда положила мальчика на тахту, тот был мертв.