За торговлю чужими аккаунтами житель Вилейки ежемесячно зарабатывал свыше $10 тыс

За торговлю чужими аккаунтами задержан 40-летний житель Вилейки. Скромный молодой человек с ежемесячным доходом свыше 10 тысяч долларов. И как сообщает милиция, мужчина активный участник теневых форумов и может быть причастен к совершению киберпреступлений. Во время обыска у него дома сыщики нашли около 100 тысяч долларов наличными, а полмиллиона долларов в эквиваленте было на электронных кошельках. Следствием уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот средств платежа".