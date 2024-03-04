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Как пенсионер из Минска перехитрил телефонных аферистов и подсунул им вместо денег газету
Дедушка оказался не так уж и прост. Пенсионер из Минска перехитрил телефонных аферистов и подсунул им вместо денег газету. На домашний телефон пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Собеседник сообщил, что сестра минчанина якобы попала в ДТП, и, чтобы ее отмазать, нужно 40 тысяч долларов. Дедуля понял, что к чему, и на время вошел в роль жертвы.
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