Как пенсионер из Минска перехитрил телефонных аферистов и подсунул им вместо денег газету

Дедушка оказался не так уж и прост. Пенсионер из Минска перехитрил телефонных аферистов и подсунул им вместо денег газету. На домашний телефон пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Собеседник сообщил, что сестра минчанина якобы попала в ДТП, и, чтобы ее отмазать, нужно 40 тысяч долларов. Дедуля понял, что к чему, и на время вошел в роль жертвы.



