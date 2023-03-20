Как под гипнозом - так объяснил житель Минска передачу крупной суммы денег курьерам телефонных аферистов

Почему-то следовал всем указаниям собеседников и делал все, что они говорили. Так объяснил житель Минска передачу крупной суммы денег курьерам телефонных аферистов. Схема обмана не нова, но, судя по всему, по-прежнему работает. И аферисты этим цинично продолжают пользоваться.

Житель Минска рассказал, что ему позвонили, представились из банка. «На Ваше имя пытаются взять кредит в банке. И срочно нужно дать заявку обратную, потому что заявка обрабатывается компьютерами, и если будет две заявки встречные, тогда банк просто аннулирует эти заявки и все», - предупредил минчанина голос на другом конце.

Заявителю позвонили в мессенджер и сообщили, что мошенник пытается взять кредит на его имя. Для того, чтобы обезопасить свои деньги, а также помочь вычислить преступника, минчанину необходимо оформить кредит в банке, а после перевести деньги на указанный расчетный счет. Мужчина выполнил все указания и лишился 8 тысяч белорусских рублей. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Мужчина вспоминает, что с ним разговаривали убедительно. "Я почему-то делал все, что они говорили. Тут на сегодняшний момент я не могу объяснить, почему я так делал. Это уже потом до меня дошло: какой кредит может быть, если ты не подписал договор. То, что заявку дал - это одно. Но банк - любой банк - ты должен подписать договор. Без договора ни один банк тебе деньги не выдаст", - удивлен своему поведению минчанин.