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Как попасть в дорожное происшествие в пустыне - лайфхак от незадачливого велосипедиста
Очень быстро даже для пустыни. Экстремал на велосипеде умудрился столкнуться с препятствием на пустынных просторах. Мужчина на высокой скорости снимал себя на камеру. И то ли это его отвлекло от управления, то ли то, что за барханом неожиданно оказалась машина, но гонщик не успел среагировать и врезался. Эффектный полет велосипедиста стал эпичным финалом ролика.
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