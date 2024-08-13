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Как попасть в дорожное происшествие в пустыне - лайфхак от незадачливого велосипедиста

Очень быстро даже для пустыни. Экстремал на велосипеде умудрился столкнуться с препятствием на пустынных просторах. Мужчина на высокой скорости снимал себя на камеру. И то ли это его отвлекло от управления, то ли то, что за барханом неожиданно оказалась машина, но гонщик не успел среагировать и врезался. Эффектный полет велосипедиста стал эпичным финалом ролика.

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