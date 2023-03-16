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Как потерять 11 тысяч рублей всего за один клик мышки?
Первая ссылка, единственный клик и минус 11 тысяч рублей. В Октябрьское РУВД столицы обратился житель района, который стал жертвой кибермошенников. Мужчина рассказал, что ввел в браузере запрос "интернет-банкинг" и перешел по первой ссылке. Страница выглядела так же, как и официальный сайт банка, мужчина оставил свои личные данные. И буквально сразу обнаружил, что со счета списано 11 400 рублей.
Фото: Pixabay
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