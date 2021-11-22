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Как уходят деньги с банковских счетов, новые виды виртуального обмана и почему не стоит доверять незнакомым звонкам

Виртуальных преступлений меньше, МВД Беларуси приводит данные в сравнении с прошлым годом и заявляет: криминогенная обстановка стабилизировалась. Но отмечается рост числа хищений денег с карт-счетов в крупных и особо крупных размерах.

Нашим правоохранителям удалось вычислить и задержать преступную группу из Минска - в ее составе было более 20 человек.

Как уходят деньги с банковских счетов, какие новые виды виртуального обмана участились и почему не стоит доверять звонкам с незнакомых номеров? Подробнее расскажет Виктория Радевич (видео).


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