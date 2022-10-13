Какая наглость! Мужчина украл из салона красоты фен и косметику для волос

В погоне за красотой в Минске мужчина украл из салона красоты фен и косметику для волос. В Центральное РУВД обратились представители заведения. Ночью из салона вынесли имущество на 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 50-летнего минчанина. Установлено, что ночью мужчина разбил молотком стеклопакет и проник в помещение. Там он похитил ноутбук, телефон, 4 фена, 2 машинки для стрижки, кассу с выручкой (это 170 рублей), а также косметику для ухода за волосами.