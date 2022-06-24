Камера видеонаблюдения стала свидетелем кражи телефона в ночном клубе Минска

Кража попала в объектив камер видеонаблюдения. Житель столицы заявил в милицию о пропаже мобильного телефона. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что гаджет украл 27-летний минчанин. Мужчина заметил дорогой смартфон, лежащий на столике без присмотра, и забрал его, после чего ушел из ночного клуба. Похищенный телефон планировал продать, однако не успел - был задержан стражами правопорядка. Сумма ущерба - более 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу.