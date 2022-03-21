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Акция ГАИ "Скорость" проходит в Беларуси

Сотрудники дорожной милиции продолжают пристально следить за соблюдением скоростного режима на дорогах. До вторника в стране кампания ГАИ "Скорость". Дорожная милиция усилила надзор за движением на потенциально опасных участках как в городе, так и за пределами.

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