Акция ГАИ "Скорость" проходит в Беларуси

Сотрудники дорожной милиции продолжают пристально следить за соблюдением скоростного режима на дорогах. До вторника в стране кампания ГАИ "Скорость". Дорожная милиция усилила надзор за движением на потенциально опасных участках как в городе, так и за пределами.