Канал поставки амфетамина в Беларусь перекрыли бойцы наркоконтроля

Операция проходила при поддержке бойцов ОМОНа в Калинковичах. Были задержаны три человека. Это 34-летний россиянин, в Беларуси он живет временно, нигде не работает. Еще 37-летний местный житель, и 22-летний житель Мозыря. Всех фигурантов досмотрели правоохранители, у двоих изъят порошок розового цвета - 43 грамма, и желтого - больше 19 граммов. У третьего задержанного было также обнаружено некое вещество массой около 2 граммов. Также стражи порядка нашли у мужчин электронные весы и фасовочные пакеты. По результатам экспертизы, в составе изъятого вещества есть амфетамин. В добавок, оперативники изъяли и таблетки розового и жёлтого цвета- предположительно психотроп МДМА. Их отправили на проверку. Правоохранители полагают, что изъятый дурман собирались распродать на территории Калинковичского и близлежащих районов. Правовую оценку действиям фигурантов дадут уже следователи.



