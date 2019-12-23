Каждый год автомобилисты сталкиваются с проблемой некачественной незамерзайки

Водители переобули авто в зимние шины, а на прилавках магазинов появилась незамерзайка. В скором времени минусовая температура заставит нахмуриться не только владельцев дизельных авто, ведь порой даже стеклоочистительная жидкость, которая обязана работать в лютый мороз, густеет и кристаллизуется, едва столбики термометров опустятся до отметки в минус 10. Почему каждый год автомобилисты сталкиваются с одной проблемой - некачественной омывайкой? Оперативники БЭП и налоговой службы уже проводят мониторинг, находя все чаще нелегальные точки продажи незамерзайки. Что находится в дешевом пятилитровом бутыле на самом деле? Поговорим об этом с экспертами и обязательно покажем работу нелегальных точек продаж такой жидкости.



Вы также можете стать участником и героем журналистского расследования. Купили некачественную незамерзайку, почувствовали себя плохо из-за превышения содержания этилового спирта в подобной жидкости? Вполне возможно, что именно ваша история и наш репортерский взгляд способны изменить закон ради общей безопасности. Пишите или звоните: zxinfo@inbox.ru, (017) 389 60 68.



Почему многие производители некачественной незамерзайки выигрывают суды в Беларуси и как распознать сомнительный продукт? Обо всем этом поговорим уже в пятницу в итоговой программе "Зона Х".







