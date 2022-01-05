Халатность при курении привело к пожару в жилом доме в деревне Нивное Столбцовского района

К трагедии, вероятнее всего, привела вредная привычка. Точнее, неосторожное обращение с огнем при курении, говорят в СК. Днем 4 января вспыхнул пожар в жилом доме в деревне Нивное Столбцовского района. На пепелище обнаружены тела двух человек. Как выяснилось, погибшие - родные братья. Одному из них 42 года, второму - 38. Мужчины трудились подсобными рабочими и жили вместе в одном доме. По данным следствия, они злоупотребляли спиртными напитками, оба часто курили. Предварительно установлено, что на протяжении последних нескольких дней у братьев было затяжное застолье.