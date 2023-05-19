Праздник по случаю дня рождения обернулся уголовным делом: именинник проткнул гостю шампуром живот

Праздник по случаю дня рождения обернулся для именинника уголовным делом по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения".Торжество проходило в одной из деревень Слонимского района на природе. Мангал, шашлыки, алкогольные напитки, гости - все шло по плану. Вот только под градусом виновник торжества, 23-летний парень, повздорил с гостем 45 лет. В порыве гнева младший схватил шампур и проткнул старшему живот.