Хищение дизтоплива со склада хранения нефтепродуктов - сливали по специальному подземному трубопроводу

Сливали излишки горючей жидкости, а после перекачивали ее по специально созданному подземному трубопроводу за пределы предприятия. Следователи выяснили обстоятельства уголовного дела о хищении дизтоплива со склада хранения нефтепродуктов на территории Брестского региона. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся полтора десятка работников организации. По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких месяцев занимались преступной деятельностью. Во главе организованной группы из числа подчиненных стоял 50-летний мастер предприятия - он же ее создатель и идейный вдохновитель. Но долго скрываться не удалось. Борцы с экономическими преступлениями провели оперативную разработку и раскрыли преступную схему фигурантов.