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Хлопковая маска по цене респиратора. Следователи выясняют обстоятельства мошенничества
Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок. Объявление о продаже товара было размещено в интернете последние две недели. Потенциальным покупателям предлагали американские респираторы со специальным клапаном и защитой. К объявлению прилагались и фотографии. Стоимость - 15 рублей за штуку. Оформив заказ на указанную продукцию, на деле клиент получал совсем иной товар - хлопковые медицинские маски. В итоге известно о двух потерпевших. Сумма, которую получил злоумышленник, - более полутора тысяч рублей. Предварительно следователи установили, что ИП было оформлено на 35-летнюю женщину, но фактически от ее имени по доверенности делал бизнес супруг. Мужчина уже задержан. В его доме правоохранители нашли около 600 хлопковых масок. СК возбудил уголовное дело за мошенничество. Следователи предполагают, что эпизодов противоправной деятельности мужчины больше. Если вы пострадали от его действий, звоните 017 3895555 или 044 5003111.
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