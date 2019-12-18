Хмельная поездка для 25-летней мамы из Гомеля обернется крупным штрафом

Накануне МВД опубликовала видео задержания нетрезвого водителя. Очевидцы позвонили в милицию и рассказали о подозрительной машине, которая виляла на дороге, предположив, что шофер пьян. Инспекторы ГАИ оперативно нашли авто. Остановив машину, увидели за рулем девушку, а рядом с ней годовалого ребёнка. По внешним признакам дама была пьяна. Девушка рассказала, что выпила пива и поехала забирать друзей, а малыша пришлось взять с собой, поскольку не с кем было его оставить. Концентрация паров этилового спирта превысила две промилле. На водителя составлен административный протокол, машина помещена на стоянку.