3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Хмельная поездка для 25-летней мамы из Гомеля обернется крупным штрафом
Накануне МВД опубликовала видео задержания нетрезвого водителя. Очевидцы позвонили в милицию и рассказали о подозрительной машине, которая виляла на дороге, предположив, что шофер пьян. Инспекторы ГАИ оперативно нашли авто. Остановив машину, увидели за рулем девушку, а рядом с ней годовалого ребёнка. По внешним признакам дама была пьяна. Девушка рассказала, что выпила пива и поехала забирать друзей, а малыша пришлось взять с собой, поскольку не с кем было его оставить. Концентрация паров этилового спирта превысила две промилле. На водителя составлен административный протокол, машина помещена на стоянку.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов