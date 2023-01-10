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Хотел помочь другу и унес из бара чужой телефон
Житель Могилева унес из бара чужой гаджет стоимостью около 1000 рублей. Владелец девайса заметил пропажу и обратился в милицию. Оперативники выяснили, что парень в заведении познакомился с девушкой, достал телефон, чтобы найти подругу в соцсетях. А после забыл телефон на барной стойке. Через некоторое время туда подошли еще двое парней, один из которых также потерял свой гаджет. Но его друг не растерялся и взял мобильный со стола. Позже передал его товарищу. Последний имущество взял, думая, что аппарат принадлежит другу. Правоохранители распутали сложную историю, вернули телефон владельцу. А вот в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
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