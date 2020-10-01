Хранил на даче марихуану

Милиция нашла человека, который использовал летний домик для определенных целей. Сообщается, что 39-летний мужчина приобрел домик в деревне Потаповка. Там же устроил схрон наркотических веществ. В ходе осмотра жилого помещения оперативники нашли зеленое вещество растительного происхождения. Оно хранилось в тайниках на чердаке. Эксперты уже дали заключение – это марихуана весом почти 200 граммов. Добавим, что в сарае неподалеку милиционеры нашли бутылки с опийным сгоном и предметы для употребления зелья. Что касается неработающего мужчины, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи. И по административке - за употребление наркотиков.