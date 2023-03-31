Художник из Гродно рекламировал интернет-магазин по продаже наркотиков на заборах и стенах города

За несколько дней он успел нанести более 20 граффити. В качестве оплаты за свою деятельность фигурант получал дозы психотропов, которые реализовывал. Следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ в составе организованной группы.Правоохранители обращают внимание граждан на то, что "безобидный, легкий, безопасный заработок", как его позиционируют организаторы наркошопов, вербующие подобных агентов, может обернуться лишением свободы сроком до 20 лет.

Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельской области