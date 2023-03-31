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Художник из Гродно рекламировал интернет-магазин по продаже наркотиков на заборах и стенах города
Рекламировал интернет-магазин по продаже наркотиков в Гомеле. До 20 лет грозит местному художнику, который расписывал стены и заборы города, нанося телеграм-адрес наркошопа. Рекламный агент арестован.
За несколько дней он успел нанести более 20 граффити. В качестве оплаты за свою деятельность фигурант получал дозы психотропов, которые реализовывал. Следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ в составе организованной группы.Правоохранители обращают внимание граждан на то, что "безобидный, легкий, безопасный заработок", как его позиционируют организаторы наркошопов, вербующие подобных агентов, может обернуться лишением свободы сроком до 20 лет.
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