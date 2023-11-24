ЧПЗона X

Когда работа это еще и призвание: сотрудник МЧС спас из огня человека в свой выходной

В Клецке сотрудникМЧС спас человека в свой выходной.

Проезжая мимо частного сектора, спасательувидел возгорание. Он тут же вызвал МЧС и сам поехал в сторону, откуда шел густой дым. До приезда подразделений спасатель залез в горящий дом и вынес хозяина на свежий воздух. С сильными ожогами пострадавшего госпитализировали.

Одна из версий ЧП - непотушенная сигарета.

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