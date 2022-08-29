3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Коллега подставил своего знакомого: взял телефон позвонить и оформил кредит
Взял телефон позвонить и оформил кредит. У одного - минус 150 рублей, второй - фигурант уголовного дела.
В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился местный житель. Молодой человек рассказал, что знакомый, коллега, в одном из приложений мобильного оператора оформил кредит на его абонентский номер.
Сыщики быстро установили обстоятельства дела. И действительно, на телефон жертвы 44-летний коллега установил приложение одного из операторов, привязав его к абонентскому номеру владельца гаджета, и оформил максимально возможный кредит.
Но так как обналичить эту сумму в банках либо банкоматах нельзя, мужчина предложил своей знакомой заправить машину по выгодной цене. Этот момент и попал на камеру видеонаблюдения АЗС. После тот самый коллега вернул телефон владельцу, а при встрече со знакомой получил от нее 110 рублей.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов