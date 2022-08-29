Коллега подставил своего знакомого: взял телефон позвонить и оформил кредит

Взял телефон позвонить и оформил кредит. У одного - минус 150 рублей, второй - фигурант уголовного дела.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился местный житель. Молодой человек рассказал, что знакомый, коллега, в одном из приложений мобильного оператора оформил кредит на его абонентский номер.

Сыщики быстро установили обстоятельства дела. И действительно, на телефон жертвы 44-летний коллега установил приложение одного из операторов, привязав его к абонентскому номеру владельца гаджета, и оформил максимально возможный кредит.

Но так как обналичить эту сумму в банках либо банкоматах нельзя, мужчина предложил своей знакомой заправить машину по выгодной цене. Этот момент и попал на камеру видеонаблюдения АЗС. После тот самый коллега вернул телефон владельцу, а при встрече со знакомой получил от нее 110 рублей.



