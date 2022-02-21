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Коллекционера наркотиков задержали российские полицейские
31-летний мужчина успел обзавестись кокаином, ЛСД, амфетамином, а также мефедроном, гашишем и марихуаной. Но что же это за коллекция, которой невозможно похвастаться или продать какой-нибудь экземпляр? Вот собиратель и решил нести "свое прекрасное" в массы. Сначала оптом приобретал партии в теневом сегменте Интернета. Позже на этой же площадке он создал собственный магазин для сбыта расфасованного товара уже с наценкой. В общей сложности у подозреваемого изъяли 2 килограмма дурманов. Наркотики скупщик хранил в квартире, оформленной им в ипотеку. Задержали силовики и покупателя, который взял кокаин, но тоже не для себя, а для последующей реализации. Такой круговорот экспонатов в дилерских кругах.
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