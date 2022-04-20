Японские охотничьи ножи вместо музыкальных инструментов - коллекцию холодного оружия изъяли таможенники в п/п "Козловичи". По документам в сборном грузе находилась бытовая техника, косметика, одежда, станки, музыкальные инструменты и многое другое. Но владелец груза забыл указать два десятка охотничьих ножей, стоимостью свыше 230 тысяч рублей. Холодное клинковое оружие является ограниченным для ввоза на территорию ЕАЭС. Брестской таможней возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу товаров с ограничением в особо крупном размере.