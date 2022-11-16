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Компьютерную технику стоимостью более 648 тыс. рублей пытались незаконно ввезти в ЕАЭС польские перевозчики
Компьютеры и серверы на 648 тысяч рублей пытались ввезти в ЕАЭС нелегальным образом польские перевозчики. Спойлер: сделать это помешали сотрудники ГТК. Груз без документов в пункте пропуска "Козловичи" обнаружили брестские таможенники. Как было установлено, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке фуры находилось еще 187 единиц накопителей и компьютерной оргтехники. Общий вес незадекларированного груза составил почти 2,5 тонны, а размер подлежащих уплате таможенных платежей - более 184 тысяч рублей. По данному факту Брестской таможней начат административный процесс.
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