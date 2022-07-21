Кондитерская добавка со вкусом наркотиков - морфин и кодеин обнаружили в ходе экспертизы мака

Морфин и кодеин обнаружили в ходе экспертизы мака, который дельцы продавали как кондитерскую добавку. Семена были не очищены, а такие могут служить ингредиентом для варки "грязного" опия. Такой наркотик содержит целый букет ядовитых примесей, от которых невозможно избавиться в кустарных условиях. Банду торговцев маком разоблачили в России в ходе контрольной закупки. По предварительным данным, лидером группы был житель Новосибирска. Он организовал поставку запрещенного товара из стран ближнего зарубежья в Читу. Купить упаковки можно было в ларьке, там и на складе хранилось более двух с половиной тонн мака. Нашли оперативники и выручку за уже реализованный товар - это 4 миллиона рублей.