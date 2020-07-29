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Конфликт левого поворота предварительно стал причиной аварии в Минске
По данным ГАИ, около восьми утра на пересечении улиц Скрипникова и Мазурова Ford поворачивал налево. Однако его водитель, это 57-летний мужчина, не уступил преимущество встречному Renault. От удара французский автомобиль отбросило за пределы проезжей части. По стечению обстоятельств именно на то место на тротуаре, где в этот момент стоял мужчина. Пешеход получил травмы, с которыми и был доставлен в больницу.
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