Конфликт левого поворота предварительно стал причиной аварии в Минске

По данным ГАИ, около восьми утра на пересечении улиц Скрипникова и Мазурова Ford поворачивал налево. Однако его водитель, это 57-летний мужчина, не уступил преимущество встречному Renault. От удара французский автомобиль отбросило за пределы проезжей части. По стечению обстоятельств именно на то место на тротуаре, где в этот момент стоял мужчина. Пешеход получил травмы, с которыми и был доставлен в больницу.

