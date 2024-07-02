Конопля в зарослях борщевика - маскировку "растениевода-любителя" из Браслава оценила милиция

Предприимчивый растениевод в Браславе рискнул выращивать запрещенную наркосодержащую культуру в скрытом от людских глаз месте. Рассаду похожих на коноплю растений обнаружили сотрудники райотдела по ЧС во время работ по травлению борщевика. В непроходимых зарослях мужчина разработал участок и подготовил место для высадки конопли. Здесь же находилось 12 кашпо с посадочным материалом, грунт и посадочные круги. Далее к делу подключилась следственно-оперативная группа и судебные эксперты.