3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Конопля в зарослях борщевика - маскировку "растениевода-любителя" из Браслава оценила милиция
Предприимчивый растениевод в Браславе рискнул выращивать запрещенную наркосодержащую культуру в скрытом от людских глаз месте. Рассаду похожих на коноплю растений обнаружили сотрудники райотдела по ЧС во время работ по травлению борщевика. В непроходимых зарослях мужчина разработал участок и подготовил место для высадки конопли. Здесь же находилось 12 кашпо с посадочным материалом, грунт и посадочные круги. Далее к делу подключилась следственно-оперативная группа и судебные эксперты.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все