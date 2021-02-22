Контрабандисты пытались провести через белорусско-польскую границу почти 2 миллиона пачек сигарет

Очередной рекорд побили сигаретные контрабандисты из Польши. Они пытались провести через белорусско-польскую границу почти 2 миллиона пачек сигарет. Самую крупную попытку пресекли в погранпереходе "Кузница". Товар был спрятан в двух польских грузовиках. По предварительной оценке Подляского пограничного управления, стоимость контрабанды составляет почти 7,5 миллиона долларов. По информации польских пограничников, в одном из грузовиков было найдено около миллиона пачек белорусских сигарет. Во втором чуть меньше - 918 тысяч пачек. Задержаны три человека - два водителя и их помощник. Все они - граждане Польши.



Скорее всего, сообщники собирались после переброски товара через границу сбыть его. В случае реализации такого количества сигарет в Польше госбюджет недосчитался бы более 12 миллионов долларов. При этом заработок контрабандистов даже при самом скромном раскладе составил бы около 2 миллионов долларов. Это в том случае, если бы табачная продукция была реализована вблизи белорусской границы. По мере удаления на запад стоимость каждой пачки сигарет вырастает с математической прогрессией. Так, уже в Варшаве на своем товаре контрабандисты смогли бы выручить около 4 миллионов долларов. Но большие заработки всегда сопровождаются большими рисками. Сейчас за перевозку нелегального груза задержанным мужчинам 19, 21 и 55 лет может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.



