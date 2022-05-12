Контрабанду из 17 мобильных телефонов iPhone попытались ввезти в Беларусь

Крупную контрабанду пресекли специалисты Гродненской региональной таможни. 17 мобильных телефонов iPhone водитель автомобиля Mercedes пытался незаконно ввезти с территории Польши. Дорогостоящие гаджеты 30-летний гражданин Беларуси спрятал в конструктивных полостях своего авто. При проведении таможенного досмотра в пункте пропуска "Берестовица" и был вскрыт обман. Незаконно перемещаемый товар и легковой автомобиль общей оценочной стоимостью более 60 тысяч рублей изъяты до решения суда. Начат административный процесс. Кроме того, за данное нарушение предусмотрен штраф (почти тысяча рублей) с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.