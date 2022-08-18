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Контрабанду на сотни тысяч рублей задержали брестские таможенники
От бытовой техники до биологически активных добавок: крупную партию контрабанды на сотни тысяч рублей задержали брестские таможенники. Через границу товары смогли перевезти с помощью посредников. Так, перед пересечением границы на сопредельной стороне товары "раздали" гражданам, якобы это их личные вещи. Микроавтобус Mercedes, который ехал в сторону России, остановили брестские таможенники на автодороге М1.
Во время досмотра в грузовом отсеке обнаружили бытовую технику Bosch, кофемашины, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к автомобилям, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и другое. Документов на груз у водителя не оказалось. Вся контрабанда изъята.
Брестской таможней в отношении нарушителя начат административный процесс. Санкцией статьи предусмотрен штраф - до 50 % от стоимости незаконного груза.
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