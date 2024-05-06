3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
"Копейка" в заборе, Daewoo зацепил обочину и опрокинулся, Hyundai сбила подростка на велосипеде - обзор ДТП
Дзержинский р-н
"Копейка" в заборе - такое сообщение получили инспекторы дорожной милиции в Дзержинском районе. В одном из дачных кооперативов водитель ВАЗа не справился с управлением и протаранил забор. С телесными повреждениями мужчину госпитализировали.
Сморгонский р-н
Зацепила обочину на ровной дороге. В Сморгонском районе 45-летняя водитель потеряла управление, Daewoo съехал в кювет и опрокинулся. Среди пострадавших - супруг и 9-летняя дочь, пассажиры ехали сзади и не были пристегнуты.
Березовка
Не заметила велосипедиста на перекрестке. В Березовке 50-летняя женщина за рулем Hyundai сбила подростка, когда 13-летний парень переезжал дорогу. Пострадавший получил сильный ушиб головы и был доставлен в больницу.
Ельск
Сразу 3 аварии с участием двухколесного транспорта произошли в Гомельской области за выходные. В Ельске водитель Audi, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество мопеду, на котором ехал пенсионер. 64-летнего мужчину увезла скорая, после оказания помощи его отпустили домой.
Гомель
Схожее происшествие случилось в Гомеле. Там Audi сбила мотоциклиста. При повороте налево водитель не предоставил преимущество байкеру, в результате падения пострадавший получил сильные травмы.
Мозырь
В Мозыре девушка на велосипеде не справилась с управлением, съехала по косогору и оказалась на проезжей части, где попала под колеса авто. И в этом случае пострадавшей понадобилась госпитализация.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов