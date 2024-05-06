"Копейка" в заборе, Daewoo зацепил обочину и опрокинулся, Hyundai сбила подростка на велосипеде - обзор ДТП

Дзержинский р-н

"Копейка" в заборе - такое сообщение получили инспекторы дорожной милиции в Дзержинском районе. В одном из дачных кооперативов водитель ВАЗа не справился с управлением и протаранил забор. С телесными повреждениями мужчину госпитализировали.

Сморгонский р-н

Зацепила обочину на ровной дороге. В Сморгонском районе 45-летняя водитель потеряла управление, Daewoo съехал в кювет и опрокинулся. Среди пострадавших - супруг и 9-летняя дочь, пассажиры ехали сзади и не были пристегнуты.

Березовка

Не заметила велосипедиста на перекрестке. В Березовке 50-летняя женщина за рулем Hyundai сбила подростка, когда 13-летний парень переезжал дорогу. Пострадавший получил сильный ушиб головы и был доставлен в больницу.

Ельск

Сразу 3 аварии с участием двухколесного транспорта произошли в Гомельской области за выходные. В Ельске водитель Audi, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество мопеду, на котором ехал пенсионер. 64-летнего мужчину увезла скорая, после оказания помощи его отпустили домой.

Гомель

Схожее происшествие случилось в Гомеле. Там Audi сбила мотоциклиста. При повороте налево водитель не предоставил преимущество байкеру, в результате падения пострадавший получил сильные травмы.

Мозырь