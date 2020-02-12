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Короткое замыкание электропроводки - как возможная версия автопожара в Осиповичах

Накануне на улице Дзержинского в районном центре горел автомобиль "Альфа-Ромео". В обстоятельствах происшествия разбираются бойцы МЧС. Сообщается, что пожар начался около 5 часов вечера. Огонь повредил салон машины, приборную панель и лобовое стекло.

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