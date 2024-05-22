Косметику на сумму более 2 тыс. рублей вынесли из магазина мать и дочь

Поддались искушению и вынесли из магазина очень много косметики. Красота - страшная сила, перед ней и не устояли мать и дочь. Имена родственников милиции уже известны, мы же знаем, что одной 30, второй 54 года. И на их счету похищения товаров на сумму более 2 тыс. рублей.