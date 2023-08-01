Козел в Дагестане решил, что он троллейбус

Каких только забавных ситуаций не случается с людьми. Но в следующем видео невольным участником казуса стал козел.

В Дагестане фермер перевозил стадо животных в грузовике. Проезжая под электролинией, шофер не учел, насколько низко она расположена, а также габариты своей машины. Как итог - копытное зацепилось рогами за провод и несколько минут раскачивалось в воздухе. Впрочем, вскоре незабываемый аттракцион в жизни козла закончился - его сняли и вернули к собратьям.