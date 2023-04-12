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Краденый Ferrari пытались ввезти в Беларусь - его стоимость свыше четверти миллиона евро

Краденый Ferrari стоимостью свыше четверти млн евро пытались ввезти в Беларусь. Об этом сообщают польские стражи границ. Необычную контрабанду задержали на погранпереходе "Кукурыки - Козловичи". Водитель тягача вез на лафете один из самых быстрых автомобилей мира - Ferrari Portofino 2019 года. Суперкар способен разогнаться до 320 км/ч. В погранслужбе Польши отметили, что вез в нашу страну кабриолет белорус, товар оказался самым дорогим на восточной границе за год. Водитель задержан.

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