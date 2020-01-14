Два человека погибли, еще двое травмированы. Печально закончилась ночная авария в Могилеве

Два человека погибли, еще двое травмированы в результате столкновения двух легковых машин. Автокатастрофа произошла на улице Габровской незадолго до полуночи. Как выяснили в ГАИ, могилевчанка за рулем Opel на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество ехавшему по главной Renault. В итоге ДТП 28-летняя водитель и 32-летний пассажир Opel погибли на месте столкновения.



Для деблокировки пострадавших работали специалисты МЧС. Еще один пассажир Opel, сидевший в машине сзади, получил сочетанные травмы. Его, как и водителя Renault, госпитализировали. Сообщается, что на обоих автомобилях установлены зимние шины, водители предварительно трезвы. Причины трагедии выясняют следователи и эксперты.