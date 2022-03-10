Кража в Могилеве была раскрыта в течение нескольких часов

Опустошили карманы и вынесли все сбережения. А это 2 400 долларов, 250 евро и 1 000 шведских крон. Кражу в Могилеве милиция раскрыла в течение нескольких часов после заявления. Помогли камеры наблюдения и опыт сыщиков. Подозреваемые задержаны, правда, часть денег они успели потратить.