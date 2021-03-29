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Кража велосипедов в Минске

В Минске задержали двоих местных жителей, которые укатили на чужих велосипедах. В милицию за помощью обратились владельцы транспорта. Они сообщили, что имущество пропало прямо из подъезда, в котором они живут.

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