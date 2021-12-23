Кражу в Горках помогли раскрыть эксперты

Эксперты помогли раскрыть кражу в Горках. Там из квартиры у жильцов пропали деньги и драгоценности. Пока хозяева отсутствовали, кто-то взломал замок и пробрался в апартаменты. По словам пострадавших, у них пропали более 8,5 тысячи долларов, 2 тысячи рублей, около тысячи евро, а также несколько золотых колец и монет, в том числе золотых и серебряных. На входной двери эксперт обнаружил след ладони. А после был задержан 45-летний житель Гомельщины.