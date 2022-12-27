Креативные коммунальщики во Владимире придумали новый способ обработки тротуаров

Совместить приятное с полезным, а точнее сделать рабочий процесс, каким бы он ни казался скучным, в удовольствие. Во Владимире работники ЖКХ в ежедневную рутину привнесли новогоднее настроение. Во время смены напарники решили поменять привычный метод обработки улиц. Один мужчина катал коллегу на тележке, а другой профессионально рассыпал песок по тротуару. И дело сделано, и удовлетворение от процесса получено, и люди благодарят добрым словом. Не секрет, что обработанные пешеходные дорожки зачастую - настоящий праздник.