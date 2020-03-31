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Криминальное трио подозревают в вымогательстве и грабеже
Герои из России. Провоцировали конфликты, угрожали и вынуждали отдать деньги. Волгоградские оперативники задержали криминальное трио, которое подозревают в вымогательстве и грабеже. Подельникам 22, 24 и 30 лет. По версии правоохранителей, например, в баре компаньоны специально подбивали посетителей выяснить отношения, а после под угрозой расправы требовали наличные.
В одном случае злоумышленники похитили у мужчины телефон, ювелирные украшения и часы. У другой жертвы подозреваемые требовали и даже получили 500 тысяч российских рублей. Еще у одного потерпевшего они забрали травматический пистолет. Кстати, во время обысков у фигурантов и нашли травмат, а также самодельный кастет и некоторые похищенные изделия. Двое из троих задержанных уже имели проблемы с законом.
Уголовные дела возбуждены по пяти эпизодам, которые вменяют подозреваемым. Статьи - "Вымогательство", "Грабеж" и "Хищение оружия". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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