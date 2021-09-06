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"Криминальный авторитет" из Борисова задержан по подозрению в убийстве
Статус впечатляет, как и опыт. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием. Но в данном случае речь идет об особо тяжком преступлении. Что интересно, подозреваемый и потерпевший - оба уголовные авторитеты, между собой поддерживали приятельские отношения.
Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре: повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка - гость несколько раз ударил хозяина ножом. Нападавшего удалось задержать по приметам буквально через два часа. Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы.
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