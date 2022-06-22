Криминальный стартап, или как бодибилдеры в Минске барыжили стероидами

Нелегальное производство и продажа стероидов. Сегодня Следственный комитет сообщил подробности громкого дела. Основные фигуранты - двое мужчин 42 лет, бодибилдеры. В скором времени они предстанут перед судом. В Минске спортсмены организовали совместный бизнес по внеаптечной торговле медикаментами для культуристов. В качестве лаборатории по производству анаболиков использовали арендованный гараж. Готовые стероиды они упаковывали в емкости с логотипом известной иностранной фирмы спортивного питания. Вот как "предприниматели" реализовывали свой товар, чем закончился криминальный стартап, рассказали в СК.