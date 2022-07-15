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Крупная авария: в Свислочском районе столкнулись поезд и КамАЗ
Крупная авария, благо обошлась без жертв и серьезных последствий. В Свислочском районе у деревни Гарковщина столкнулись поезд и КамАЗ. По всей видимости, водитель грузовика не заметил состав и выехал на переезд. Проскочить не удалось. По предварительной информации от правоохранителей, пострадавших в инциденте нет. Сколько времени потребовалось на устранение последствий аварии - не сообщается.
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